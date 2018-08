Fans von „Gregs Tagebuch“ zeichnen ihren Titelhelden

Im Rahmen des abwechslungsreichen Ferienprogramms des Jugendkulturhauses Prisma haben Kinder und Jugendliche am Comic-Workshop „Gregs Tagebuch“ in der Stadtbücherei mit Charlotte Hofmann teilgenommen. Hier lernten sie Schritt für Schritt ihren Helden „Greg“ des Comicromans „Gregs Tagebuch“ und die anderen Figuren zu zeichnen.

Schon das zweite Jahr reiste Hofmann von Berlin nach Bad Waldsee, um ihr zeichnerisches Talent und die Begeisterung am Comic zeichnen an die Kinder weiterzugeben. Durch das gemeinsame Interesse an dem Buch witzelten Hofmann und die Kinder über die verschiedenen Szenen und lachten schon von der ersten Sekunde an gemeinsam. Sowohl Mädchen als auch Jungen zeigten ihr Interesse am Zeichnen. Die meisten Kinder haben alle Bücher bereits gelesen und auch schon einmal versucht, ihren Titelhelden Greg zu zeichnen, so auch Jamie Pfletschniper. „Ich habe alle Bücher schon zwei Mal gelesen und bin ein Riesenfan von ,Gregs Tagebuch’. Deshalb bin ich auch hier und freue mich auf das Zeichnen“, erzählte Pfletschniper begeistert. Andere Kinder hatten sogar Bücher aus der Comicroman-Reihe mitgebracht.

Charlotte Hofmann gab ihnen viele Tipps und legte Blättervorlagen aus, die zeigten, wie man Schritt für Schritt seine Lieblingsfigur zeichnen kann. Mit kleinen Tipps, wie „keinen zu großen Kopf zeichnen, sondern eher wie ein Zwei-Euro-Stück und nicht zu dicht an den Rand zeichnen“, half sie den Kindern ihre perfekte Figur zu zeichnen. Außerdem zeigte Hofmann den Kindern, wie sie ganz leicht eine andere Mimik in ein Gesicht bekommen.

Nachdem die Kinder zusammen mit Hofmann Schritt für Schritt einen „Greg“ zeichneten, bekamen sie danach Zeit, um ihr eigenes Bild mit anderen Figuren zu individualisieren. Die Kinder konnten eigene Ideen entwickeln und Fragen einwerfen, auf die Hofmann sofort einging. So zeichnete Hofmann auf Wunsch der Kinder einen „Greg“, der sich in einen Batman-Comic verirrt hatte. Maximilian Praisner, der noch nie ein Buch aus der Reihe gelesen hat, war begeistert. „Ich bin dieses Jahr das erste Mal bei diesem Comic-Workshop. Es gefällt mir hier sehr gut, und ich bin froh, dass ich so eine tolle Ferienbeschäftigung gefunden habe“, erzählte Praisner. Die Kinder nutzten die Zeit mit der studierten Illustratorin und waren glücklich über ihre tollen Ergebnisse.