Familienvater stürzt auf Skaterplatz schwer

Ein 41-jähriger Familienvater hat sich mit seiner Familie am Samstag gegen 10.50 Uhr auf am Skaterplatz in Bad Waldsee aufgehalten. Wie die Polizei mitteilt, wollte er seinem Sohn ein Kunststück zeigen und fuhr mit seinem Mountainbike über eine Rampe. Dabei stürzte er und zog sich schwere Wirbelsäulenverletzungen zu. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Ulm geflogen. Seine Ehefrau erlitt einen Schock.