Familientag – ein Erlebnis für jung und alt

Nur einen Tag nach der harmonischen Jahreshauptversammlung hat der FV Bad Waldsee seinen Familientag veranstaltet. Direkt ab dem offiziellen Start am frühen Nachmittag haben bereits viele Kinder und Jugendliche den Weg in die Lortzingstraße gefunden. Voller Vorfreude wurden die unterschiedlichsten Stationen angegangen.

Und hier war einiges geboten. So gab es für die ganz Kleinen eine Rollenrutsche und unterschiedlichste Fahrzeuge. Für alle älteren waren es diverse Stationen rund um den Ball. An der Torschuss-Mess-Maschine wurde die Frage geklärt, wer den härtesten Schuss hat. Präzision dagegen war an der Torwand und an der mobilen Freistoß-Mauer gefragt. Wer sich dann langsam genähert hat, konnte seine Technik vollends im Tennis-Fußball verfeinern. Den perfekten Mix gab es auf mehreren Kleinspielfeldern. Und das Beste für Alle – für jede Station gab es einen Stempel und am Ende ein gratis Eis. Die perfekte Abkühlung bei angenehm warmen Temperaturen.

Aber auch die Erwachsenen kamen nicht zu kurz. Zum einen war bestens für das leibliche Wohl gesorgt. Neben Kaffee und Kuchen waren es die Steaks und Würste vom Grill, welche reißenden Absatz gefunden haben. Beim gemütlichen Zusammensitzen konnte man sich endlich mal wieder unbeschwert über dies und das austauschen.

Der Zeltbetrieb mit Party Peter war dann am Abend gut besucht. Nicht nur die Bar mit den Cocktails sorgte dafür, dass fleißig das Tanzbein geschwungen wurde. Über den Tag verteilt waren es knapp 300 Besucher. Vor allem das Orga-Team rund um Simone Schranz freute sich darüber, insbesondere, dass man den Kindern nach langer Durststrecke wieder was bieten konnte.