Familie Lenuweit freut sich über Spenden für Max

Max Lenuweit aus Gaisbeuren, ehemaliger Spieler des SV Reute und aktiver Spieler des EVR (Eishockeyverein Ravensburg), hatte als Mitfahrer Ende Mai einen schweren Autounfall, bei dem er lebensgefährlich verletzt wurde. In der ersten Zeit lag er im Koma und fiel dann etwa Ende Juli, Anfang August, ins Wachkoma. Verschiedene Krankenhausaufenthalte und Operationen wurden notwendig. Seit Anfang Oktober ist er nun in der Reha.

Die Eltern haben sich entschlossen, die Pflege zuhause weiterzuführen. Es ist eine sehr schwere Aufgabe, die hier auf die gesamte Familie zukommt. Nicht nur mental ist das alles zu stemmen, viele Umbaumaßnahmen sind hierfür notwendig geworden. Das ist auch mit enormen Kosten verbunden, die zu einem großen Teil von der Familie selbst getragen werden müssen.

Dabei erfährt die Familie eine riesige Unterstützung. Eine Aktion der Familie Vogt auf dem Ravensburger Weihnachtsmarkt und die Berichte darüber gaben den Anstoß. Einzelspenden von bis zu mehreren Tausend Euro gingen ein. Nicht nur aus dem Ravensburger Eishockey Verein gibt es Unterstützung. Die Welle der Hilfsbereitschaft geht weit übers Schussental hinaus. So ging gleich in den ersten Tagen eine Spende des DEL 2-Clubs Heilbronner Falken ein. Andere Vereine haben Aktionen angekündigt.

Ein weiteres Beispiel: Als Susanne Göttlich vom Schicksalsschlag von Max Lenuweit und der derzeit laufenden Spendenaktionen erfahren hatte, sei ihr sofort klar gewesen, dass sie helfen wollte. So beschloss sie kurzerhand, die Einnahmen des Freitags im Friseursalon Happy Hair in Reute an Max zu spenden. Alle Angestellten samt Chefin hatten den ganzen Tag für diese Aktion ihre Scheren klappern lassen. Göttlich und ihr Team konnten so 1748,90 Euro an die Eltern übergeben.