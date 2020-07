Falsches Geburtsdatum verursacht enorme Mehrkosten

Wegen eines Betrugsvorwurfs hat sich am Dienstag ein 24-jähriger Mann vor dem Amtsgericht in Bad Waldsee verantworten müssen. Am Ende sah der Richter von einer Verurteilung ab.

Aus den Kriegswirren in Gambia und ohne jegliche Papiere geflohen, war Italien sein erstes Zufluchtsland. Doch da er hier keinerlei Perspektiven erkannte, ging es mit einem italienischen Pass weiter nach Deutschland. Darin war sein Geburtsdatum mit 15. Juli 1996 dokumentiert. Waren es mangelnde Deutschkenntnisse oder bestand Vorsatz: In der neuen Aufenthaltsgestattung, ausgestellt am 28. August 2016, wurde der 11. November 1999 als sein Geburtsdatum angezeigt. Somit kam der Angeklagte als Minderjähriger in den Genuss der erhöhten Jugendhilfe.

Bei einem Datenabgleich wurde neben seinem falsch dokumentierten Geburtsdatum auch eine andere Schreibweise seines Namens offenbar. Die später erfolgte polizeiliche Vernehmung brachte schließlich die Mühlen der Verwaltung in Bewegung. So errechnete das Landratsamt Ravensburg, dass für den jungen Gambier in den knapp vier Jahren insgesamt öffentliche Leistungen in Höhe von mehr als 39 000 Euro erbracht wurden. Allein für die teilweise Unterbringung im Berufsbildungswerk mussten monatlich mehr als 4000 Euro bezahlt werden. Auch stellte das Jugendamt dem Asylbewerber eine Fachkraft auf Stundenbasis zur Seite.

Amtsgerichtsdirektor Feurle stellte zu Beginn der Verhandlung bewusst dem Beklagten die Frage nach seinem Geburtsdatum. Spontan griff der junge Mann in seinen Rucksack und brachte seinen Ausweis hervor. Von diesem las er das eingetragene Datum 1996 ab. Auf die Nachfrage des Richters, ob er denn sein Geburtsdatum nicht auswendig kenne, kam ein klares Nein.

Bei der Vernehmung der als Zeugin geladenen Beauftragten des Jugendamtes bestätigte sich die eklatante Lernschwäche des jungen Mannes. So hat er trotz enormer Hilfen den A2-Test in Deutsch nicht bestanden.

Ansonsten bescheinigte sie dem Angeklagten, welcher in seinem Heimatland die Schafe hütete, eine hohe Zuverlässigkeit. Sämtliche vereinbarte Termine seien eingehalten worden. Da er nicht lesen und schreiben konnte, habe sie ihm einfach aus Kinderbüchern vorgelesen.

Ebenfalls als Zeugin geladen war eine Verwaltungs-Fachwirtin des Landratsamts. Sie brachte einen dicken Ordner mit Dokumenten aus den vergangenen vier Jahren mit. Dabei wurde offenkundig, dass es gängige Praxis war, mit Daten vorbereitete Schriftstücke dem Hilfesuchenden vorzulegen, welche dann nach Erklärungen und Ergänzungen auch unterschrieben wurden. Die Frage von Oberstaatsanwalt Karl-Josef Diehl, ob solche verschiedenen Geburtsdaten von Asylbewerbern schon öfters aufgefallen seien, verneinte die Mitarbeiterin des Landratsamts: „Bei uns im Landratsamt Ravensburg kenne ich keinen ähnlichen Fall.“

Im weiteren Verlauf der Verhandlung gab es im Zusammenspiel der Staatsanwaltschaft, Verteidiger Norbert Kopfsguter und dem Amtsrichter Zahlenspielereien mit dem Inhalt, welche tatsächlichen Mehrleistungen dem Landratsamt durch die falsche Geburtsangabe entstanden sind. Dabei wurde im günstigsten Fall eine Schadenssumme von nur 1200 Euro errechnet. Alle Verfahrensbeteiligten staunten über die Formulierung „im Regelfall“ mit der Auslegung „es kommt darauf an“. Da zudem keine Vorstrafen des Angeklagten bekannt waren, kam es zu keinem Urteil. Gegen eine Ableistung von 120 Stunden gemeinnütziger Arbeit bis zum 30. September 2020 wurde das Verfahren vorläufig eingestellt.