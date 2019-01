Falscher Polizist ergaunert 10 000 Euro

Um rund 10 000 Euro ist eine 79-Jährige am Montag gegen 14 Uhr von einem falschen Polizeibeamten betrogen worden. Gegen 9.30 Uhr hatte sie von einem Mann, der sich als Polizeibeamter ausgab, einen Anruf erhalten. Dieser forderte sie auf, ihr Geld in Sicherheit zu bringen, indem sie dieses per „ExpressEasyNation“ an eine bestimmte Adresse schickt, so die Polizei. Die verängstigte Frau befolgte dies umgehend und führte die Zahlung in einer Postagentur durch. Erst als sie mit einer Bekannten über den Anruf sprach, wurde ihr klar, dass sie auf einen Betrüger hereingefallen war.

Daher rät die Polizei in diesen oder ähnlichen Fällen eindringlich:

- Geben Sie Personen, die Sie nicht kennen, keine Auskünfte über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.

- Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

- Machen Sie keinerlei Zusagen am Telefon.

- Nehmen Sie bei entsprechender Aufforderung keine Veränderungen an Ihrem PC vor oder laden Programme herunter; es handelt sich in der Regel um Schadsoftware, bei denen die Täter Zugriff auf Ihre Daten erhalten.

- Polizeibeamte erfragen am Telefon oder anlassunabhängig auf offener Straße keine Kontodaten oder verlangen Auskünfte über Ihre Vermögensverhältnisse.

- Es gibt technische Möglichkeiten, tatsächlich existierende Behördennummern vorzutäuschen. Seien Sie deshalb misstrauisch und rufen Sie im Zweifelsfall Ihre örtliche Polizeidienststelle an.

- Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen.

- Übergeben Sie niemals Bargeld an unbekannte Personen, auch nicht an angebliche Polizeibeamte.

- Vornamen im Telefonbuch können Rückschlüsse auf Ihr Alter zulassen. Daher prüfen Sie, ob Sie diese Namen oder Ihren Eintrag im Telefonbuch benötigen.

- Setzen Sie sich im Verdachtsfall oder wenn sie einen entsprechenden Anruf erhalten haben, sofort mit der Polizei in Verbindung