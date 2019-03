In Bad Waldsee und Leutkirch ist am Mittwoch zu mehreren Anrufen von falschen Polizeibeamten gekommen, die auf die übliche Masche versuchten, die zumeist lebensälteren Anschlussinhaber zu verunsichern und hierdurch zur Aushändigung von Geld und Wertgegenständen zu bewegen. Das teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Als Geschichte wurde laut Bericht stets vorgetragen, dass es in der Nachbarschaft zu Einbrüchen gekommen sei und die Wohnungen der Angerufenen nun auch gefährdet wären. In allen bislang der Polizei bekannt gewordenen Fällen wurden die betrügerischen Absichten durchschaut und die Gespräche seitens der Angerufenen beendet.