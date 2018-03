Fake-Beamte: Betrüger geben sich als „Stadtsheriff“ aus

In Bad Waldsee scheinen kriminelle Betrüger unterwegs zu sein. Sie geben sich als „Stadtsheriffs“ aus und wollen ältere Bewohner bei vermeintlichen Verkehrssünden in bar abkassieren. Die Stadt appelliert, in solchen Fällen kein Geld auszuhändigen.

Das kriminelle Vorgehen wurde am Mittwoch mit einem Leserbrief an die „Schwäbische Zeitung“ bekannt. Dagmar von Schack hat die Redaktion auf fehlendes Fingerspitzengefühl der „Stadtsheriffs“ hingewiesen und schilderte zwei Fälle aus ihrem Bekanntenkreis. In einem Fall begleitete eine 80-jährige Ehefrau ihren 86-jährigen, schwer gehbehinderten Mann zur Physiotherapie in den ersten Stock. Das Auto habe sie kurz auf der Hochstatt geparkt, der Behinderten-Ausweis sei gut sichtbar gewesen. „Als sie zum Auto zurückkam, erwarteten sie zwei junge „Parkwächter“ und verlangten in barschem Ton 30 Euro von ihr“, erklärte von Schack die Situation. Bezahlt habe die Frau nicht. Ein zweiter Vorfall habe sich vor dem Maxibad ereignet. Eine Patientin mit gebrochenem Bein sei dorthin zur Therapie gebracht worden. „Im Auto lag gut sichtbar ein Dokument, das dies bescheinigte. Auch hier sollte per Strafzettel gezahlt werden“, so die Bad Waldseerin. In ihrem Schreiben kritisierte von Schack, dass „die neuen jungen ,Parkwächter’ ihre Arbeit sehr ,ernst’ nehmen und häufig ihre Kompetenz überschreiten“.

Auf Nachfrage der SZ bei der Stadt, lässt Rathaussprecherin Brigitte Göppel wissen, dass Mitarbeiter des städtischen Gemeindevollzugsdienstes (GVD) bei Verstößen kein Geld in Bar einfordern. „Dann kommt ein Brief von der Stadt“, erklärt Göppel und ergänzt: „Da waren falsche GVD´s unterwegs. Es ergeht der dringende Appell, in solchen Fällen nichts bar zu bezahlen.“ Die Stadt habe die Polizei informiert und auch die Mitarbeiter der städtischen Rehakliniken sollen über die Vorfälle in Kenntnis gesetzt werden und die Patienten informieren, so Göppel. Grundsätzlich seien die Mitarbeiter des GVD angehalten, Verkehrssünder eher mal auf ein Fehlverhalten hinzuweisen und kulant zu sein und „nicht gleich überall ein Knöllchen auszugeben“, betont Göppel.

Bereits im Mai 2017 berichtete die SZ von angeblichen, abendlichen Fahrradkontrollen im Waldseer Kurpark. Die Stadt teilte zu jener Zeit mit, dass der städtische Vollzugsdienst in diesem Bereich keine Kontrollen durchgeführt hat. Schon damals drängte sich ein Verdacht auf: Haben sich Unbefugte als städtische Beamte ausgegeben?

Der Polizei ist der aktuelle Vorfall in Bad Waldsee bekannt, wie eine Polizeisprecherin des Polizeipräsidiums Konstanz erklärt. Sie rät Betroffenen solcher Vorfälle dazu, nicht zu bezahlen und die Polizei anzurufen. „Uns hilft es auch, wenn die Täter beschrieben werden können, also merken sie sich, wie die Täter aussehen“, sagt die Sprecherin.