„Fairwöhntag“ für Frauen in der Waldsee-Therme

Am internationalen Frauentag, 8. März, stehen Frauen in der Waldsee-Therme im Mittelpunkt. Diese veranstaltet einen „Fairwöhntag“ für Frauen von Frauen. So gibt es eine halbstündige Entspannungsmassage für Frauen zum Aktionspreis.

Aber auch Aromaöl-, Hot Stone- oder Ayurvedische Massagen werden im neuen Wellnessbereich angeboten, wofür sich laut Ankündigung eine vorherige Anmeldung empfehle. Die Sauna ist an diesem Tag zwei Stunden früher, also bereits ab 11 Uhr geöffnet. Ab 13 Uhr bietet die Fairtraide-Steuerungsgruppe der Stadt Bad Waldsee im Bade- und Saunabereich alkoholfreie, gesunde und vitaminreiche Cocktails aus fair gehandelten Säften und Früchten an.

Mit einer freiwilligen Spende soll „Terre des Femmes“ – Menschenrechte für die Frau unterstützt werden. Seinen Ursprung hatte der Weltfrauentag mit der Deutschen Clara Zetkin, die 1910 „Keine Sonderrechte, sondern Menschenrechte“ auf dem zweiten Kongress der Sozialistischen Internationale in Kopenhagen forderte.