Fairer Handel unter der Lupe

Die Stadt Bad Waldsee und der Weltladen laden gemeinsam zur „fairen Mittagspause“ am 20. September von 11.30 bis 14.30 Uhr in den historischen Sitzungssaal des Rathauses ein. Neben einem Kaffeequiz gibt es Informationen darüber, wie mit dem Stadtkaffee „Seewaldo“ versucht wird, die Situation der Kleinbauernfamilien der Kooperative Cosatin-Tierra Nueva/Nicaragua nachhaltig zu verbessern und vor welchen Herausforderungen sie dennoch durch den Klimawandel stehen, teilt die Stadt mit. Die Veranstaltung findet im Rahmen der Fairen Woche statt.

Maribel Rosales Soto, Geschäftsführerin der Kaffee-Kooperative Cosatin-Tierra Nueva, und Esmeralda Martinez, Kooperativenmitglied von Cosatin, berichten über ihre Arbeit und ihre Zukunftsaussichten. Sie werden begleitet von Mitarbeitern der dwp-Fairhandelsgenossenschaft, die ihnen auch als Dolmetscher zur Verfügung stehen.

Die beiden Frauen engagieren sich in unterschiedlichen Bereichen für ihre Kooperative. Wie im Fall von Esmeralda Martinez, die Alphabetisierungskurse in ihrer Gemeinde anbietet und sich als Koordinatorin einer kleinen eigenen Frauenbank einsetzt. Maribel Rosales Soto leitet als Geschäftsführerin die Geschicke der Kooperative mit ihren überwiegend männlichen Mitgliedern – als eine vor Ort Aufgewachsene, die überall geschätzt wird. Beide stellen ihre Arbeit in Nicaragua vor und zeigen auf, wie der Absatz des Waldseer Stadtkaffees sie dabei seit Jahren unterstützt. Gesprächsthema wird auch der Klimawandel sein, der die Zukunft der beiden Frauen und der Kaffeekooperative gefährdet. Wer möchte, kann mit einer Spende das Kinderregenwaldteam der Edith-Stein-Schule Aulendorf/Ravensburg unterstützen.