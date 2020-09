Fairer Handel ist Thema auf dem Wochenmarkt

Die Frage, was für ein gutes Leben wirklich notwendig ist, steht in diesem Jahr als Motto über der Fairen Woche, einer deutschlandweiten Aktion des Fairen Handels, teilt die Stadtverwaltung Bad Waldsee mit. Als Fairtrade-Stadt beteilige sich auch Bad Waldsee wieder daran.

Die Stadtverwaltung und die Fairtrade-Steuerungsgruppe laden zu verschiedenen Veranstaltungen ein. Zum Auftakt gibt es am Samstag, 12. September, von 8 bis 13 Uhr einen Infostand auf dem Wochenmarkt. Informiert werden soll über das Thema Fairer Handel. Zudem gibt es einen Quiz. Am selben Tag beginnt um 10.30 Uhr ein zum Thema passender, kostenloser Stadtrundgang. Die Teilnehmer treffen sich bei den Rathausarkaden. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Die Veranstalter der Fairen Woche seien überzeugt: Auf dem Weg zu einem guten Leben müssen sowohl die Produktions- als auch die Konsummuster auf ihre Nachhaltigkeit hin überprüft werden – das fordern unter anderem auch die Vereinten Nationen in ihren Nachhaltigen Entwicklungszielen. Der Maßstab müsse das sein, was die Belastbarkeit der Erde zulässt, damit alle Menschen die gleichen Möglichkeiten haben, ein gutes Leben zu führen. So achte etwa die Stadtverwaltung seit Jahren darauf, vorzugsweise fair gehandelte Waren zu beziehen. Beispiele dafür sind die Präsentkörbe für Jubilare oder der „Seewaldo“- Kaffee.

Am Sonntag, 13. September, findet um 9.30 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst unter dem Thema „Gutes Leben – für alle?“ in der katholischen Kirche St. Peter in Bad Waldsee statt.

Am Freitag, 16. Oktober, zeigt die Stadtverwaltung um 19.30 Uhr den Film „Arlette – Mut ist ein Muskel“ in der Stadthalle (Schwemme), anschließend gibt es ein Podiumsgespräch mit dem Filmemacher Florian Hoffmann. Der Eintrittspreis beträgt fünf Euro.