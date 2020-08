Faire Wochen 2020: Infostand am 12. September

Zum Auftakt der Fairen Wochen 2020 informiert die Stadtverwaltung von Bad Waldsee in Zusammenarbeit mit der Fairtrade-Steuerungsgruppe am Samstag, 12. September, auf dem Wochenmarkt über den Fairen Handel und Fairtrade-Aktionen. Beim Stand vor dem Verwaltungsgebäude in der Hauptstraße (ehemaliges Finanzamt) gibt es laut Pressemitteilung der Stadt ein Glücksrad mit einem Quiz zum Thema „Nachhaltiger Konsum und Produktion – Was brauche ich für ein gutes Leben?“. Die Besucher haben die Möglichkeit, ein Statement zu diesem Thema abzugeben. Zusätzlich liegen Informationsbroschüren sowie Rezepthefte bereit. Wer möchte, kann seine Auffassung von einem guten Leben mit einem Bild auch per E-Mail senden an: gutesleben@bad-waldsee.de Foto: Brigitte Göppel