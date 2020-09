Faire Woche: Ergebnisse der Umfrage veröffentlicht

Zahlreiche Besucher haben anlässlich der „Fairen Woche 2020“ am vergangenen Samstag den Infostand der Fairtrade-Steuerungsgruppe auf dem Markt besucht. Sie waren , wie Stadt in einer Mitteilung an die Presse schreibt, eingeladen, ihre persönlichen Stellungnahmen zur Frage „Was bedeutet ein gutes Leben für mich?“ abzugeben. Auch Bürgermeister Matthias Henne schaute vorbei und gab seine Meinung ab. Die gesammelten Antworten sind seit dem 17. September bis zum 20. Oktober in einer Ausstellung in der Stadtbücherei sowie im Internet unteer www.bad-waldsee.de zu sehen. Auch bei einem ökumenischen Gottesdienst am Sonntag sei das Thema laut Pressemitteilung nochmals aufgegriffen. Hier seien weitere Statements zusammengekommen. Foto: Helga Lorinser