Faire-Woche-Aktionen auch in Bad Waldsee

Die bundesweite Faire Woche befasst sich in diesem Jahr mit menschenwürdigen Arbeitsbedingungen und nachhaltigem Wirtschaften in der Textil-Lieferkette. Auch in Bad Waldsee gibt es Aktionen dazu.

Es kommt zu Verletzungen von Menschenrechten

Trotz einiger positiver Entwicklungen gilt die Textil-Lieferkette noch immer als extrem anfällig für Menschenrechtsverletzungen und Umweltprobleme, heißt es in der städtischen Pressemitteilung. Daher wolle die Steuerungsgruppe der Fair-Trade-Stadt nicht nur auf die meist katastrophalen Arbeitsbedingungen in der Bekleidungsindustrie aufmerksam machen, sondern auch auf die ökologischen Auswirkungen bei der Herstellung von Kleidung – vor allem auf den hohen Wasserverbrauch.

Bis zum 8. Oktober können Interessierte daher in der Stadtbücherei zu den regulären Öffnungszeiten einen interaktive Ausstellung zum Wasserwandel besuchen. Neben einem Rückblick in die Vergangenheit, werden moderne Technologien zur Wasseraufbereitung vorgestellt, geht aus der Pressemeldung hervor. Und die Zuseher erfahren, wie sie selbst Wasser nachhaltiger nutzen und globale Wassergerechtigkeit voranbringen können.

Auch ein Gottesdienst dazu ist geplant

Am 18. September wird in der evangelischen Kirche zudem ein ökumenischer Gottesdienst in Zusammenarbeit mit dem Weltladen stattfinden. „Kleider machen Leute, aber wie machen Leute Kleider?“, lautet das Motto.

Während des Nachhaltigkeitstages in Bad Waldsee am 8. Oktober bietet die Fair-Trade-Steuerungsgruppe von 10 bis 16 Uhr zudem Aktionen und Informationen zum Thema: Was hat unser Wasserverbrauch mit den Ländern des Globen Südens zu tun?