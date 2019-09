Faire Modenschau mit super Resonanz

Es war wohl die erfolgreichste Veranstaltung, die der Steuerungskreis Fairtrade Stadt Bad Waldsee bisher auf die Beine gestellt hat. Nach erfolgreichem Vorverkauf strömten am Freitagabend insgesamt rund 175 Zuschauer ins Jugendhaus Prisma. Im Foyer fanden sie sich auf einem Marktplatz fairer Händler wieder, auf dem neben lebhaftem Stimmengewirr die Waldseer Band „The Strolling Foxes“ mit entspanntem Gypsyjazz unterhielt. Im Veranstaltungsraum gab es neben dem wertschätzenden Grußwort von Bürgermeister Roland Weinschenk noch einen Kurzvortrag von Hilka Anna Patzwall über verantwortungsvolle Kleiderproduktion am Beispiel ihres Arbeitgebers Vaude (Outdoorkleidung). Recht professionell ging es dann auf dem Laufsteg zu. 30 Modells, davon eine Handvoll Männer, marschierten, drehten sich, zeigten sich von allen Seiten und präsentierten so die breite und bunte Auswahl fair gehandelter Kleidungsstücke, die aus dem Sortiment der beteiligten Händler stammt. Mit einer frischen Moderation informierten Miriam Weiss und Lorenz Klingele die Zuschauer über die Besonderheiten der Kollektionen von Firle & Franz aus Ravensburg, vom Schuhhaus Geiger, von Outdoor & Freizeitsport Lang und vom Weltladen Bad Waldsee. Für die Präsentation zeichnete sich Simone Ebenhoch von der Ballettschule Gleis eins verantwortlich. Sie hatte nicht nur die 30 Laienmodells für den gelungenen Gang über den Catwalk trainiert, sondern zur Unterhaltung auch gleich noch eine Hip-Hop-Shopping-Show mit jungen Nachwuchstalenten einstudiert. Zwei Stunden faire Modenschau waren nicht nur eine super Show, sondern haben ganz abwechslungsreich dazu angeregt, auch beim Kleiderkauf mit etwas mehr Fingerspitzengefühl zum Kleiderbügel zu greifen.