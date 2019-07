Fahrradfahrer überschlägt sich und muss ins Krankenhaus

Bei einem Verkehrsunfall hat sich ein Fahrradfahrer verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Der 47-Jährige befuhr die Gemeindeverbindungsstraße von Graben in Richtung Osterhofen. Wegen eines Fahrfehlers stürzte er auf einer Gefällstrecke über den Lenker seines Fahrrades kopfüber auf die asphaltierte Straße. Der verunglückte Fahrradfahrer, der keinen Fahrradhelm trug, wurde am Unfallort durch einen Notarzt versorgt und durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert.