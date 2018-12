Fahrrad an Haltestelle gestohlen

Ein Unbekannter hat am Montag zwischen 5.45 und 14.35 Uhr ein an der Bushaltestelle „Brand“ angeschlossenes schwarzes Damenfahrrad der Marke „Merida“, Typ „S-Presso“ im Wert von rund 600 Euro gestohlen. Ein Zeuge hatte laut Polizei am Morgen einen hellen Kastenwagen an der Bushaltestelle gesehen. Ob der Fahrer etwas mit dem Verschwinden des Fahrrads zu tun hat, kann nicht eindeutig gesagt werden. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zum Verbleib des Rads geben können, sollten die Polizei unter Telefon 07524 / 40430 kontaktieren.