Fahrer übersicht Auto beim Rückwärtsfahren

Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro ist bei einem Unfall am Montag gegen 11 Uhr in der Saßweiherstraße in Bad Waldsee entstanden.

Wie die Polizei berichtet, wollte der 54-jährige Fahrer eines VW T5 auf die B 30 einbiegen und setzte kurz zurück, um an einem Lkw vorbeizufahren. Dabei stieß er gegen den hinter ihm stehenden VW Sharan einer 42-Jährigen.