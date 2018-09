Ein unbekannter Autofahrer hat zwischen Samstag, 14 Uhr, und Montag, 8 Uhr, in der Aulendorfer Straße in Bad Waldsee einen Zaun und ein Hinweisschild beschädigt. Ohne sich um den verursachten Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zu kümmern, entfernte er sich laut Polizei von der Unfallstelle. Personen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, den Polizeiposten Bad Waldsee, Telefon 07524/40430, zu informieren.