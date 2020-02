Fachkräften die Rückkehr in den Pflegeberuf erleichtern

Wer als Pflegefachkraft in den Pflegeberuf zurückkehren will, zum Beispiel nach der Familienphase, ist oft unsicher: Traue ich mir den Beruf noch zu? Gibt es viele Neuerungen? Reicht die Einarbeitungszeit? Für diese angehenden Berufsrückkehrer gibt es die Fortbildung „Damit der Wiedereinstieg gelingt! – Kompetenzen entwickeln“ bei der Gesundheitsakademie Bodensee-Oberschwaben. Sie beginnt am Montag, 23. März. Die St.-Elisabeth-Stiftung übernimmt als Praxispartner die Kosten der Fortbildung, heißt es weiter in der Pressemitteilung.

Soziale Kompetenz aufbauen

Die Fortbildung zum Wiedereinstieg baue persönliche und soziale Kompetenz auf. Ergänzt werde sie mit Fachwissen aus der Geriatrie, aktuellen Entwicklungen in der Behandlungspflege und neuen rechtlichen Vorgaben. Beratungskompetenz und die eigene Rollenfindung seien ebenso Teil des Konzepts wie ein Kinästhetik-Grundkurs zum rückenschonenden Arbeiten. Vor allem gehe es darum, sich den Beruf wieder zuzutrauen und den Wiedereinstieg in der Lerngemeinschaft des Kurses anzugehen.

In der Fortbildung wechseln sich laut Mitteilung Praktikumsphasen und theoretischer Unterricht über einen Zeitraum von sieben Monaten ab. Der theoretische Unterricht findet weitgehend am Vormittag statt. Insgesamt hat der Kurs 163 Unterrichtseinheiten. Die Dauer der Praxisphasen wird individuell vereinbart.

„Allen Frauen Mut machen“

„Wir wollen allen – gerade Frauen nach der Familienphase – Mut machen, die mit dem Gedanken spielen in den Pflegeberuf zurückzukehren“, sagt Annette Köpfler, die Leiterin der Altenhilfe der St.-Elisabeth-Stiftung. Die Stiftung übernimmt als Praxispartner die Kosten der Fortbildung. „Wir sehen in den Wiedereinsteigern großes Potenzial.“

Mögliche Ausbildungsorte sind die Wohnparks St. Josef in Altshausen, St. Martinus in Blitzenreute, St. Klara in Schemmerhofen und am Jordanbad in Biberach. Weitere Informationen gibt es im Geschäftsbereich Altenhilfe der St.-Elisabeth-Stiftung unter Telefon 07351/343587.