Fachfirma übernimmt Schnelltest-Station in Stadthalle

Die Corona-Teststation in der Stadthalle übernimmt nun eine Fachfirma. Die Teststation befindet sich im großen Saal der Stadthalle. Der Zugang liegt im Bereich der Bleiche-Kreuzung, ist ausgeschildert und barrierefrei. Nach etwa 15 Minuten erhalten die Getesteten ihren Befund, wahlweise per E-Mail, SMS oder in Papierform zum Mitnehmen. Die Öffnungszeiten sind: Montag, Dienstag, Mittwoch, Freitag und Samstag jeweils von 8 bis 10 Uhr sowie Donnerstag von 16.30 bis 19 Uhr. An Feiertagen besteht kein Testangebot, teilt die Stadtverwaltung mit. Wer sich testen lassen möchte, wird gebeten, auf www.coronatest-rv.de einen Termin zu vereinbaren. In Ausnahmefällen ist eine Anmeldung auch direkt vor Ort möglich.

Wie Bürgermeister Matthias Henne erklärt, seien die Schnelltests extrem wichtig, um Infektionsketten im frühesten Stadium durchbrechen zu können. Jeder einzelne positive Fall, der durch einen Schnelltest, oder auch durch einen Selbsttest, herausgefunden werde, trage dazu bei, die Infektionsketten schneller zu durchbrechen.