Fachfirma hat Testungen übernommen

Seit dem 16. März haben zahlreiche Ehrenamtliche sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung Bad Waldsee das Corona-Schnelltest-Angebot in der Stadthalle möglich gemacht. Nachdem nun die offiziellen Tests etwa beim Frisör und in anderen Bereichen des täglichen Lebens zur Eintrittskarte geworden sind, hat die Stadtverwaltung laut einer Mitteilung die Testungen an eine Fachfirma übergeben. Diese ermöglicht seit dem 30. April Tests an sechs Tagen in der Woche für Bürger aus Bad Waldsee und Bergatreute.

Über sieben Wochen hinweg haben sich die Ehrenamtlichen um die Testungen der Bürger gekümmert und dabei auch ihre eigene Gesundheit riskiert. „Es ist mir ein extrem großes und wichtiges persönliches Anliegen, Ihnen allen heute von ganzem Herzen für Ihren Einsatz zu danken. Diese Krise können wir alle nur gemeinsam und im guten Miteinander bewältigen“, sagte Bürgermeister Matthias Henne zu den Ehrenamtlichen. Sich unentgeltlich für seine Mitmenschen einzusetzen, sei ein Zeichen des Zusammenhalts und somit einer Stadt mit Herz.

Einen ebenfalls großen Dank richtete Henne an seine Mitarbeiterin Brigitte Czöndör für die perfekte Organisation und Koordination, auch außerhalb der regulären Arbeitszeit. Ebenso dankte er Joachim Fischer vom Deutschen Roten Kreuz für den Einsatz des hiesigen DRK-Ortsvereins. Allen überreichte er eine Stadttasse und ein weiteres Geschenk.