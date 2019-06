Passives und unaufdringliches Betteln, also beispielsweise durch Handaufhalten oder durch Aufstellen eines Pappbechers, ist nicht verboten. Anders sieht es bei organisiertem Betteln mit Betrugsabsicht aus. Ein „Bettelbetrug“ liegt laut Staatsanwaltschaft Ravensburg vor, wenn unter der Angabe falscher Tatsachen Geld erbettelt wird – also beispielsweise für soziale Zwecke – und das Geld dann aber in die eigene Tasche fließt. (kik)