F-Junioren rücken auf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Insgesamt 18 Nachwuchskicker des SV Reute verabschiedeten sich im Rahmen der F-Junioren-Saisonabschlussfeier, sie rücken zur neuen Saison zu den E-Junioren auf. Mit seinem Trainerteam bereitete Juniorenvorstand Norbert Kärcher ihnen einen schönen Abschied aus der Altersstufe.

Am 22.07.2021 feierten die F-Junioren des SV Reute den Abschluss einer Saison 2020/2021, die zwar aufgrund Corona lange unterbrochen und letztlich annulliert wurde, am Ende allen Kindern und Trainern aber trotzdem noch viel Freude und Optimismus bescherte. Gleich 18 Kinder wurden aus den Reihen der F-Junioren verabschiedet, die zur neuen Saison zu den E-Junioren des SVR aufrücken. Die kleine Abschlussfeier war glänzend besucht und es herrschte eine tolle Stimmung. Die „Abgänger“ durften sich über ein kleines Geschenk in Form einer Trinkflasche, ein Erinnerungsbild sowie persönliche Worte vom F-Juniorentrainerteam des SV Reute freuen. Mit Gegrilltem und kühlen Getränken ließen die Kinder, Trainer und zahlreich erschienenen Eltern den Abend an der neuen Verkaufshütte auf dem Sportgelände am Durlesbach ausklingen.