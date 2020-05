Für Gottesdienste nicht anmelden

Die ersten Präsenz-Gottesdienste nach der Corona-Zwangspause liegen hinter der katholischen Kirchengemeinde in Bad Waldsee. Es sei ein schöner, aber durchaus verhaltener Neustart gewesen, teilt das Pfarramt St. Peter mit. So gebe es noch reichlich Platz in der Kirche. Bei den Gottesdienste am kommenden Wochenende, die als Eucharistiefeiern begangen werden, werde daher auf eine Anmeldung verzichtet. Hygiene- und Abstandsregelungen seien aber weiterhin einzuhalten.

Zu Beginn des Gottesdienstes wird laut Mitteilung die Kommunion-Ordnung erklärt, damit auch dieser heikle Punkt der Kommunionspendung in würdigem Rahmen gefeiert werden könne. Bis auf Weiteres (15. Juni) gelte obige Gottesdienstordnung für den Sonntag: In der Regel gebe es zwei Gottesdienste in St. Peter Bad Waldsee (Vorabend und Sonntag) und in den übrigen Gemeinden je einen Gottesdienst. Die Ordnung für die Werktage gelte ebenfalls vorläufig bis zum 15. Juni. In der Regel gebe es Eucharistie-Feiern in St. Peter Bad Waldsee am Dienstag um 9.30 Uhr und in St. Peter und Paul Reute am Freitag um 19.30 Uhr. Eucharistische Anbetungen fänden am Dienstag um 18 Uhr und am Donnerstag um 9.30 Uhr in St. Peter Bad Waldsee statt.

Andere Formen wie Andachten, Rosenkranzgebete, Gebete um geistliche Berufe seien in den Pfarrkirchen jederzeit möglich, würden aber immer zur Veröffentlichung einen Verantwortlichen brauchen, der für die Einhaltung der Hygiene-und Abstandsregelungen die Verantwortung trägt.