Fünfte Bad Waldseer Künstlernacht lockt in die Versteigerungshalle

In der Versteigerungshalle in Hopfenweiler findet am kommenden Wochenende, 14. und 15. September, die 5. Bad Waldseer Künstlernacht statt. Martin Mall zeigt in seiner Diaboloshow „Diabolights“ eine Kombination aus artistischem Können und technischen Finessen. Laut Veranstalter gilt er weltweit als einer der maßgeblichen Erneuerer der traditionellen Diabolojonglage. Gleich zweimal dürfen die Farellos die Bühne stürmen und zeigen Partnerakrobatik und eine Einradshow. Auch zum ersten Mal auf der Waldseer Bühne ist Rainer Stanke – er bietet eine Mischung zwischen Slapstick und gewagter Akrobatik am Spannreck und lässt das Klopfen eines widerspenstigen Teppichs zu einem besonderen Erlebnis werden. Aus Frankreich schließlich kommt das Künstlerduo La Compagnie rosace, die artistischen Höchstleistungen an der chinesischen Stange bieten.

Wieder mit dabei sind Antje und Erna, dieses Mal mit einer Tuchakrobatiknummer am Vertikalseil. Musikalisch gesehen wird wieder ein weiter Bogen gespannt, von der klassischen Opernarie mit Begleitung am Konzertflügel über ein Streichquartett hin zur Breakedance-Gruppe aus Ungarn bis zu Maggie Jane, der „Rocksängerin aus Bayern“. Zudem werden die Musiker des Panikorchesters als Mitbegründer der Waldseer Künstlernächte wieder mit dabei sein. Durch das Programm führt wie üblich der gebürtige Waldseer Johannes Warth.