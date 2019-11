Förderverein der Döchtbühlschule feiert 20-jähriges Bestehen

Sehr zufrieden konnten Vorstand und anwesende Mitglieder des Fördervereins bei der jährlichen Mitgliederversammlung sein beim Blick auf die 20-jährige Vereinsgeschichte.

Zahlreiche Aktionen und Maßnehmen zugunsten der Schüler wurden finanziell unterstützt, heißt es in der Pressemitteilung des Vereins. Verwendet wurden die Gelder zum Beispiel für Maßnahmen der Gesundheitserziehung wie ein gemeinsames gesundes Pausenvesper oder die Rückenschule. Die Leseförderung wurde unterstützt mittels Finanzierungshilfen für Lesechecks, Fördermaterial oder Klassenlektüren. Im kulturellen Bereich erstreckte sich die Förderung auf Theater-, Kino-, oder Museumsbesuche. Immer breiteren Raum nimmt in den letzten Jahren der Bereich Ausbildungsförderung ein. Auch in sportlicher Hinsicht wurde gefördert. Trikots für die schuleigenen Mannschaften oder Startgelder für die teilnehmenden Kinder am Lauffieber wurden finanziert.