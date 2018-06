Förderschule wird zum Bildungs- und Beratungszentrum

Die Förderschule am Döchtbühl hat einen neuen Namen. In Zukunft wird die Schule „Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum mit Förderschwerpunkt Lernen“, kurz SBBZ, heißen. Der Grund: Die Schulgesetzänderung zur Inklusion schafft neue Aufgaben.

Die Namensänderung geht einher mit dem neuen Schulgesetz in Baden-Württemberg. Dieses wurde vom Landtag am 15. Juli verabschiedet und gilt seit diesem Schuljahr. Das Gesetz sieht vor, Kinder und Jugendliche mit Behinderungen stärker in das allgemeine Bildungssystem einzubeziehen. So können Eltern laut einer Mitteilung der Schule fortan wählen, ob ihr Kind eine allgemeine Regelschule oder ein SBBZ besuchen soll.

Schule soll beraten

Das SBBZ soll die frühere Sonder- und Förderschule ersetzen und die allgemeinen Schulen bei der Umsetzung der Inklusion beraten und unterstützen. Daneben soll an den SBBZ auch weiterhin ein eigenes Bildungsangebot gewährleistet sein, so dass sich Eltern frei entscheiden können, welcher Lernort für ihr Kind am besten geeignet ist. So sei das SBBZ nicht nur im „Innendienst“, das heißt Unterricht am SBBZ, sondern auch im „Außendienst“ unterwegs, heißt es in einer Mitteilung der Schule. Letzteres wurde bisher schon im Rahmen der Kooperation in der Frühberatung umgesetzt und soll nun ausgeweitet werden.

Da jeder Sonderschullehrer während seiner Ausbildung ein zweites Fach studiere, ist am SBBZ neben der Lernförderung stets auch weiteres Fachwissen vorhanden, so wie die Pädagogik der Erziehungshilfe, der geistigen Behinderung, Hör- und Sprachbehinderung, Körper- und Sehbehinderung. Auf diesem Hintergrund kann laut Schule im Beratungs- und Bedarfsfall auf eine umfangreiche Ressource zurückgegriffen werden.