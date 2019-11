Fälle für den Sattler: Werstattgepräch über Polster, Verdeck und Co.

Im Erwin-Hymer-Museum in Bad Waldsee findet am Donnerstag, 21. November, um 19 Uhr ein Werkstattgespräch zum Thema „Fälle für den Sattler“ statt. Wie repariere ich einen durchgescheuerten Sitz oder ein undichtes Verdeck? Wie wird ein vergilbter Innenhimmel wieder schön? Sattler Bernd Glöckler aus Bad Wurzach verrät seine Tricks. Denn egal ob Wohnwagen, Reisemobil oder Auto: Früher oder später gelangt man bei fast jeder Restauration an den Punkt, an dem man auf die Hilfe eines Sattlers angewiesen ist. An Praxisfällen wird gezeigt, wie vielfältig das Aufgabengebiet eines Sattlers ist und wie die verschiedenen Arbeiten ausgeführt werden. Fragen sind ausdrücklich erwünscht. Es fällt nur der Museumseintritt an. Foto: Erwin-Hymer-Museum