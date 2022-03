Experte vermittelt Tipps und Tricks zum mobilen Reisen mit Kindern

Ob zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit Wohnwagen beziehungsweise Reisemobil: Reisen mit Kindern macht in der Regel vor allem Spaß. Je nach Reiseform, Anzahl und Alter der Kinder ist aber auch manche organisatorische Herausforderung zu meistern. Sei es die Auswahl und Unterbringung der notwendigen Utensilien, der richtigen Transportmittel oder auch die Schaffung einer zusätzlichen Schlafmöglichkeit im Reisefahrzeug. Im Werkstattgespräch im Erwin-Hymer-Museum mit Andreas Krattenmacher am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr wird von eigenen Erlebnissen berichtet und es gibt Tipps und Tricks für den nächsten mobilen Familienurlaub. Die Besucher, live vor Ort und virtuell, sind eingeladen, ihre Erfahrungen und Ideen mit einzubringen – ein reger Austausch ist erwünscht, heißt es in der Ankündigung der Veranstaltung.

Die Veranstaltung findet ab 19 Uhr hybrid statt, also live in der Ausstellung des Museums und online via Zoom. Für die Teilnahme am Werkstattgespräch vor Ort fällt nur der Museumseintritt an, es gibt ein vergünstigtes Abendticket ab 18 Uhr. Der Link zum Online-Zugang wird den Teilnehmern nach der Anmeldung unter info@erwin-hymer-museum.de zugemailt. Eine Anmeldung ist auch möglich unter Telefon 07524 / 97 66 76 00.