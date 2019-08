Experte spricht über Verschleiß der Gelenke

Der Vortrag „Auf die Beine kommen“ von Life-Kinetik-Trainer Stephan Schindler am Dienstag, 3. September, bildet den Auftakt eines präventiven Programms für Knie- und Hüftgelenke ab 17. September. Beginn ist um 17 Uhr im Festsaal des Wohnparks am Schloss Bad Waldsee, wie die St.-Elisabeth-Stiftung in einer Mitteilung schreibt.

Schindler befasst sich demnach seit Jahren mit den Ursachen von Gelenkverschleiß und möchte seinen Zuhörern neue Bewegungsmuster für die Beine und den Körper näherbringen. Durch das Erlernen von optimaleren Geh- und Stehtechniken können die Gelenke nach Überzeugung Schindlers deutlich entlastet werden. Der Vortrag ist kostenlos.