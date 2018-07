Exotisch essen, trinken und spenden

Schlemmen und genießen für Afrika können vom 31. Mai bis 12. Juni die Gäste bei Waldsees Wirten. Zwölf Lokale nehmen an „Wir helfen Afrika“ teil, locken mit afrikanischen und mexikanischen Spezialitäten.

Waldsee hält beim Hilfsprojekt „Wir helfen Afrika“ nicht mehr die Spitzenposition. Tuttlingen ist laut Spendenthermometer seit letzten Freitag Spitzenkandidat. „Aber das kann sich jeden Tag ändern“, sagt Miriam Schattel, ehrenamtliche Mitarbeiterin in der Vereinsgeschäftsstelle des Hilfsprojekts. „Das ist ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Waldsee, Muggensturm und Tuttlingen.“ Bis zum Start des kulinarischen Teils der Aktion könnte Waldsee weiter fallen oder wieder an die Spitze kommen. Daher setzen Waldsees Wirte ab nächsten Montag auf hungrige Gäste, um mit deren Appetit auf mexikanische und afrikanische Spezialitäten Afrika zu helfen. Jedes Lokal weist zwei Wochen lang eines oder mehrere Gerichte aus, von denen dann 1,50 Euro von jedem Essen und 50 Cent von jedem Getränk an „Bad Waldseer helfen Afrika“ geht. „Je mehr die Gäste essen und trinken, umso mehr kommt zusammen“, sagt Dehoga-Ortgruppensprecher Rudi Spieß von der Gaststätte zur Viehversteigerungshalle. Auf der Speisekarte stehen Gerichte, die es sonst nicht gibt.

Mit mexikanischer Tortilla oder namibischem Straußengulasch, kongolesischem Räucherhuhn oder „African Summer Drink“ machen die Wirte den Gästen das Spenden schmackhaft. Einen brandaktuellen Aspekt hat die Kulinarik des Projekts auch, wie Stellvertreter Horst Schmidt vom Landgasthof Kreuz in Mattenhaus weiß: „Die Gäste können sich auf die Fußball-Weltmeisterschaft einstimmen.“ Am 11. Juni ist WM-Anpfiff. (arw)