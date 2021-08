Exkursion zu wegweisenden Projekten in der Region Oberschwaben

Am Freitag, 10. September, können Interessierte bei einer Exkursion der Regionalentwicklung Mittleres Oberschwaben von 14 bis etwa 17.30 Uhr umgesetzte Projekte aus der Region kennenlernen. Die Veranstaltung findet im Rahmen der bundesweiten Aktion „Tag der Regionen“ unter dem Motto „Der lange Weg zu kurzen Wegen“ statt und soll das Bewusstsein für regionale Vielfalt stärken.

Das Programm beginnt mit der Vorstellung des Kleinprojektes „Naturerlebnisraum Totholzwand“ in Bad Waldsee. Entlang des Jakobsweg entsteht ein 200 Meter langer Naturerlebnisraum mit informativen Tafeln. Im Anschluss folgt eine Führung durch den NaturRaum Blau in Volkertshaus. Hier wurde ein ehemaliger Hühnerstall in eine Färbewerkstatt mit Räumlichkeiten für Workshops umgebaut. Nach der Weiterfahrt nach Zollenreute wird der Dorfstadel mit Backhaus besichtigt. Durch den Anbau an das bestehende Dorfgemeinschaftshaus konnte für die Bürger der Ortschaft ein Versammlungs- und Veranstaltungsraum errichtet werden. Die Vorstellung der Adventure Golf Anlage mit Bahnen aus naturidentischem Kunstrasen in Aulendorf bildet den Abschluss der Exkursion. Im Anschluss besteht bei einer gemeinsamen Einkehr in den Biergarten der Golfanlage die Möglichkeit zum weiteren Austausch über die einzelnen Projekte. Treffpunkt ist um 13.50 Uhr am Golf-Resort in Bad Waldsee. Anschließend Weiterfahrt mit Privat-PKWs.