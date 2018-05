Exhibitionist entblößt sich vor 50-Jährigen

Ein unbekannter Exhibitionist ist am Montag gegen 19.30 Uhr einer 50-jährigen Frau auf dem Fußweg Höhe Viadukt in Bad Waldsee entgegengetreten. Das teilt die Polizei mit. Der Unbekannte nahm dabei mit heruntergelassener Hose vor der Frau sexuelle Handlungen an sich vor. Zeugen, die zur fraglichen Zeit verdächtige Personen festgestellt haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter der Telefonnummer 07524/40430 zu melden.