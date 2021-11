Evangelische Kirchengemeinde feiert Konfirmation

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Am Sonntag, den 10. Oktober konnten die Konfirmandinnen und Konfirmanden der Gruppe von Pfarrer Wolfgang Bertl ihre Konfirmation in einem festlichen Gottesdienst feiern. Natürlich waren die Coronaauflagen zu beachten: Abstände, Masken und begrenzte Gottesdienstbesucher. Obwohl alle Familien nur mit neun Gästen den Gottesdienst besuchen konnten, war die kleine Kirche doch gut gefüllt und die Festgesellschaft konnte auch zusammen sitzen. Die übrigen Gäste hatten doch wenigstens die Gelegenheit, via Livestream mit dabei zu sein.

Nachdem die Konfirmandinnen und Konfirmanden mit Auszügen aus Luthers Katechismus an das geistige Erbe der evangelischen Kirche erinnert hatten, ermunterte sie Pfarrer Bertl, ihr „Haus des Lebens“ wohnlich zu planen. Dazu brauche man Steine, die warm halten können, wie „Liebe“, „Mut“, „Engagement“. Beständig sei dieses Haus jedoch nur, wenn es auf das Fundament gebaut sei, das wir uns selbst nicht kaufen können: Gottes große Liebe, die er in Christus allen Menschen geschenkt hat.

Den Segen zur Konfirmation empfingen: Melina Anders, Frederik Balke, Lina Dümmler, Fiona Kauffmann, Juan Lutolli, Clara und Elisa Schmidt, Zanele Sickinger, Theresa Sonnberger und Lennart Wieland.

„Man hat gemerkt, dass wir Schritt für Schritt wieder zur Normalität zurückkehren“, so Pfarrer Bertl im Rückblick. Die Kirchengemeinde stehe in den Startlöchern, auch das „Haus der Kirchengemeinde“ wieder neu aufzubauen.