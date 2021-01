Evangelische Kirche sagt weitere Gottesdienste ab

Die evangelische Kirchengemeinde Bad Waldsee verzichtet mit Rücksicht auf den Gesundheitsschutz ihrer Gläubigen auch weiterhin auf Präsenz-Gottesdienste. Nach einem Beschluss des Kirchengemeinderates vom vergangenen Mittwoch werden Gottesdienstbesuche in der Kirche frühestens ab Sonntag, 17. Januar, wieder möglich sein. Dieser Termin ist nach Information von Pfarrer Wolfgang Bertl allerdings stark abhängig von der weiteren Entwicklung des Infektionsgeschehens im Landkreis und speziell in der Kurstadt. „Damit wollen wir die Corona-Maßnahmen der Landesregierung unterstützen, auch wenn uns das sehr schwer fällt. Die Entscheidung haben wir aber gerade im Hinblick auf die Situation hier in Bad Waldsee getroffen“, teilte Bertl der SZ mit. Wie berichtet, ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen in der Bäderstadt landkreisweit noch immer mit am höchsten. Am Mittwoch lag sie bei 19 – nur Ravensburg (24) und Kißlegg (21) hatten noch höhere Werte zu beklagen. Bis auf weiteres werden die evangelischen Gottesdienste folglich nur im Internet zu sehen sein.