Evangelische Kirche Bad Waldsee nimmt Präsenzgottesdienste wieder auf

Die evangelische Kirche Bad Waldsee hat am Sonntag, 21. Februar, wieder für Besucher geöffnet. Das teilt das Evangelische Pfarramt in einer Presserklärung mit. Weiterhin gelten strenge Hygieneregeln: Händedesinfektion am Eingang, Aufnahme der Adressdaten, kein Singen, medizinische oder FFP2-Maske für die Besucher, Mindestabstand von zwei Meter, keine Ansammlungen vor oder nach dem Gottesdienst.

Seit Weihnachten hatte die Kirchengemeinde auf Gottesdienste verzichtet. Wie berichtet, sei dem Kirchengemeinderat diese kurzfristige Entscheidung sehr schwer gefallen. Da nun auch in Bad Waldsee die Zahl der Infektionen deutlich zurückgehe, habe der Kirchengemeinderat vergangene Woche die Öffnung der Kirche zum Beginn der Passionszeit beschlossen. Nach wie vor könnten die Gottesdienste im Livestream verfolgt oder nachgeschaut werden. „Auch wenn die Hygienemaßnahmen erst einmal sehr streng klingen, so sind diese nur ein Ausdruck der Fürsorge für unsere Gemeindeglieder. Wir freuen uns über jeden und jede, die wir persönlich begrüßen dürfen“, wird Pfarrer Wolfgang Bertl im Namen Kirchengemeinderats zitiert.

Der Livestream ist unter www.gemeinde.badwaldsee.elk-wue.de jeden Sonntag ab 9.25 Uhr abrufbar.