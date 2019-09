Eva Gabriele Narrs Ausstellung zeigt „Weite und Raum“

Eine Ausstellung von Eva Gabriele Narr aus Bad Waldsee ist von Freitag, 27. September, bis zum 13. Januar 2020 im Wohnpark am Schloss zu sehen. Die neue Schau trägt den Titel „Weite und Raum“, geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Die Malerin zeigt im Foyer der Seniorenwohnanlage rund 20 klein- und großformatige Arbeiten in Acryltechnik. „Die Bilder sollen für sich sprechen. Durch die Verwendung von Marmor- und Steinmehl werden Strukturen erzeugt, die sich in der Farbe auflösen“, beschreibt die 57-jährige ihre Arbeitsweise. Pigmente kommen gemeinsam mit Acrylfarbe zum Einsatz, und Tusche sowie Aerocolor setzen laut Narr die entsprechenden Kontraste. Ihre Werke sind gemalt, gespachtelt oder mit Wachs überzogen und mit Bitumen unterlegt. Narr: „Die Kombination verschiedener Maltechniken und Materialien lässt Räume und Weite entstehen.“ Die Ausstellung im Foyer des Wohnparks am Schloss ist täglich von 9 bis 19 Uhr geöffnet.