Eugen Föhr nimmt „Dirigenten-Tourismus“ für seine Musiker gern in Kauf

Sein erstes Frühschoppenkonzert in der Stadthalle Bad Waldsee hat Eugen Föhr schon hinter sich. Es war sein erster öffentlicher Auftritt als Dirigent der Musikkapelle Reute-Gaisbeuren. Der Mann aus Ringschnait ist der Nachfolger von Siegfried Frommelt, der den Taktstock in Reute nach fast 30 Jahren abgegeben hat.

„Ich bin jetzt nicht der Showman“, sagt Eugen Föhr, wenn er sich selbst beschreiben soll. „Ich bin ein Konzert-Dirigent“. Moderne Unterhaltungsmusik und sinfonische Blasmusik seien seine Favoriten, insofern werde sich kaum etwas ändern für die 58 Musikerinnen und Musiker in Reute-Gaisbeuren.

„Das ist bestimmt eine ähnliche Richtung wie die von Siegfried Frommelt“, meint Eugen Föhr. Was nun aber nicht heißen soll, dass alles beim Alten bleibt. „Ich habe vor, zu jedem Frühschoppenkonzert ein bis zwei gute, neue Stücke zu spielen“, verspricht er. Mit einem Beatles-Potpourri und „Music“ von John Miles hat er den Anfang gemacht. „Beide Stücke waren neu für die Musikanten. Sie haben's mit Freude gespielt, das hat man gehört. Und den Besuchern hat's auch gefallen“, freut sich Föhr.

Überhaupt ist Eugen Föhr ganz begeistert von der Tradition der Frühschoppenkonzerte an seiner neuen Wirkungsstätte. „Ich finde es echt schön, dass man regelmäßig in dieser schönen Halle konzertieren darf“, sagt er, „vor Publikum, das Blasmusik mag und gern zuhört. Darauf freue ich mich richtig.“

Beruflich führt der 48-Jährige einen eigenen Forstbetrieb. Trotzdem dreht sich zu Hause alles um Musik, denn die ganze Familie pflegt dieses Hobby. Die Ehefrau spielt Bassklarinette in der Musikkapelle Ringschnait und die beiden Töchter und der Sohn spielen Oboe, Schlagzeug und Posaune in der Jugendkapelle Biberach. Eugen Föhr selbst ist „schon immer“ in seinem Heimatorchester, der Stadtkapelle Biberach, mit der Posaune aktiv und das wird auch weiterhin so bleiben.

In den vergangenen sechs Jahren hat Föhr die Musikkapelle Gutenzell dirigiert, ein Mittelstufenorchester mit 68 vorwiegend jungen Musikanten. „Ich habe mit Gutenzell viel erreicht. Jetzt möchte ich weiterkommen und habe ein Oberstufenorchester gesucht“, beschreibt er seine Beweggründe, sein Dirigentenamt in der Nachbarschaft aufzugeben und in Reute-Gaisbeuren neu anzufangen. „Die Musikkapelle Reute-Gaisbeuren ist ein gutes Oberstufenorchester“, sagt Föhr. In den letzten Jahren habe die Kapelle nicht mehr an Wertungsspielen teilgenommen, aber das soll sich im nächsten Jahr ändern. Ein bis zwei Wertungsspiele seien geplant. „Das ist jetzt erst mal mein Hauptziel“, sagt Föhr.

Die Fahrtzeit von einer knappen halben Stunde für den einfachen Weg nimmt er in Kauf. „Das ist der Dirigenten-Tourismus – das ist halt so“, sagt er dazu nur. Mit Proben und Auftritten würden durchschnittlich zweieinhalb Termine pro Woche in Reute zusammenkommen. „Man muss das gern machen“, sagt er. Und solange es Spaß mache, seien die gefahrenen Kilometer und die Zeit auf der Straße nebensächlich. Sein Eindruck nach den ersten Wochen sei jedenfalls positiv: „Es läuft gut.“ (db)