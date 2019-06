Eugen-Bolz-Schule und Kindergarten feiern Jubiläum

Die großen Jubiläumsfeierlichkeiten an der Eugen-Bolz-Schule und Kindergarten beginnen am Mittwoch, 26. Juni. Die letzten Vorbereitungen auf dem Gelände und im Gebäude sind in vollem Gange, die wichtigen letzten Proben finden seit Schulstart nach den Pfingstferien statt. Für das Kindermusical „Kwela, Kwela!“ gibt es für drei der vier Aufführungstermine noch Restkarten: am Freitag, 28. Juni, um 19.30 Uhr, am Samstag, 29. Juni, um 15 Uhr und um 19.30 Uhr. Die Premiere am Mittwoch, 26. Juni ist komplett ausverkauft. Karten sind erhältlich im Schulsekretariat der Eugen-Bolz-Schule von 7 bis 12 Uhr und von 14 bis 16.30 Uhr. Weitere Informationen per Telefon unter 07524 / 5855 oder per E-Mail an info@eugen-bolz-schule.de Foto: Eugen-Bolz-Schule