Eugen-Bolz-Schule in Bad Waldsee: Nach Corona-Befund Schüler und Lehrer in Quarantäne

Nach zwei Pflegeheimen in Bad Waldsee und Reute sowie einem Kindergarten ist nun auch die Eugen-Bolz-Schule (EBS) von Corona betroffen.

Ein Schüler wurde positiv auf das Virus getestet und deshalb befinden sich die betroffene Klasse sowie mehrere Lehrkräfte seit Dienstag in häuslicher Quarantäne. Dies bestätigte Rektor Alexander Dorn auf SZ-Anfrage.

Gut 20 Schüler betroffen

Nach Bekanntwerden des bestätigten Corona-Falles am Montagabend habe sich die Schule umgehend mit den zuständigen Behörden in Verbindung gesetzt und alle erforderlichen Maßnahmen ergriffen.

„Die betroffene Klasse sowie alle Kontaktpersonen bleiben bis zur weiteren Klärung seitens des städtischen Ordnungsamtes vorsorglich zu Hause – wie lange dies im Einzelfall sein wird, dürfte sich im Laufe des Tages heute noch klären“, so der Schulleiter dazu. Betroffen von der Maßnahme seien gut 20 Schüler und mehrere Lehrer.

Eltern informiert

Am Vormittag hatte Dorn auch die Eltern seiner insgesamt 600 Schüler schriftlich informiert. In dem Schreiben bittet er die Schüler „eindringlich“ zur Einhaltung der gebotenen Hygienemaßnahmen, um das Ansteckungsrisiko in der Schule zu minimieren. Zudem sollten die Kinder ihre Schulranzen nach Unterrichtsende täglich mit nach Hause nehmen, damit das Material „immer verfügbar“ sei.

Nach Angaben des Landratsamtes sind in Bad Waldsee seit der letzten Meldung am Montag elf neue Corona-Fälle registriert worden. Damit wurden in der Kurstadt seit Ausbruch der Pandemie insgesamt 143 Menschen positiv auf das Virus getestet. In Aulendorf gibt es aktuell keinen neuen Fall und damit bleibt es dort bei gleichbleibend 58 positiven Befunden.