Eugen-Bolz-Schule feiert: Ein Musical als Jubiläumsgeschenk

Zwei Dinge konnte die Eugen-Bolz-Schule am Mittwochabend feiern: Im September 1968 hatte die Schule ihren Betrieb aufgenommen, befindet sich demnach bereits im 51. Jahr ihres Bestehens. Als Auftakt zur Festwoche hatten sich die Schule und ihr Kinder-garten die Einweihung des „Erweiterungsbaues Süd“, einen Festakt und das Musical „Kwela-Kwela“ vorgenommen. Geistliche, schulische und ortspolitische Prominenz gaben sich ein Stelldichein und erlebten zusammen mit Eltern und Kindern einen Abend, der ohne Zweifel in die Annalen der Schule eingehen wird.

Architektin Sieglinde Wanja erläuterte zu Beginn die bautechnischen Einzelheiten der Erweiterung. Der Neubau wird mit einer Geschossfläche von 1350 Quadratmetern die seit Jahren anhaltende Raumnot der Schule beheben. Dazu tragen acht neue Klassen und weitere vier Differenzierungsräume mit den entsprechenden sanitären und haustechnischen Anlagen bei. Die Arbeiten am Neubau geschahen parallel zum laufenden Schulbetrieb. Weihbischof Renz segnete den Neubau im Rahmen einer kurzen Andacht.

Erfrischende Auflockerung an diesem heißen Tag boten eine Trommlergruppe unter Christine Funk, außerdem eine Gruppe Erstklässler, die unter der Leitung von Gudrun Mohr in einem kurzen Film ihre Sichtweise auf solch eine Baumaßnahme zum Besten gaben.

Der Vorsitzende des örtlichen Schulstiftungsrates, Peter Niedergesäß, erinnerte an die dramatische Gründungssituation der Schule am Ende der 60er-Jahre. Sein besonderer Dank und Anerkennung zollte er den „Müttern und Vätern“ der Gründungsgeneration, die zeitweise mit heftigen, auch persönlichen, Anfeindungen zu kämpfen hatten.

In seinem Festvortrag verstand es Weihbischof Renz von Anfang an, die Zuhörer in Bann zu ziehen. Am Beispiel des Namensgebers der Schule zeigte er auf, was christliche Haltung bedeuten kann. So hatte der ehemalige Staatspräsident Eugen Bolz früh schon die Gottlosigkeit des Hitlerregimes erkannt und auf Grund seiner kritischen Äußerungen seine Amtsenthebung und Schutzhaft in Kauf genommen. Im Zuge der gescheiterten Machtergreifung der Männer um Staufenberg war Eugen Bolz in der folgenden Regierung als Minister vorgesehen. Diese Umstände kosteten ihn das Leben, als er nach einem zermürbenden Schauprozess vor dem Volksgerichtshof zum Tod verurteilt wurde.

Sein Handeln rechtfertigte er mit dem Satz: „Bei offensichtlichem und dauerndem Missbrauch der Staatsgewalt besteht ein Notwehrrecht des Volkes.“ Am 23. Januar 1945 endete das Leben von Eugen Bolz unter dem Fallbeil. Seine aufrechte Haltung und sein Blutzeugnis sind Programm für eine Schule, die seinen Namen trägt. Die katholische Kirche prüft aktuell eine Seligsprechung des Blutzeugen.

Mehrere Anwesende äußerten ihre guten Wünsche an die Schule, darunter überaus beeindruckend die Erinnerungen des Eugen Bolz Enkels Rupf-Bolz. Elternvertreter bezeichneten die Entscheidung für die Eugen-Bolz-Schule als eine sehr bewusste, weil wertorientierte. Schulrätin Blust vom Staatlichen Schulamt lobte die Privatschulen als belebendes Element der Schullandschaft.

Eine ungewöhnliche Botschaft ließ der Rottenburger Oberbürgermeister vernehmen, der sich mit seinem Gemeinderat bereit erklärt hat, 50 Flüchtlinge der „Sea-Watch“ in seiner Stadt aufzunehmen. Unschwer konnte man erkennen, dass diese Geste im besten christlichen Geist verstanden, beispielhaft wirken soll.

Abschluss und Höhepunkt des Abends bildete die Premiere des Kindermusicals „Kwela-Kwela“. Nach jahrelanger Abstinenz hat die Eugen-Bolz-Schule damit wieder eine Tradition aufgenommen. Tiere, die in Afrika unter der Trockenheit leiden, suchen Auswege aus ihrer Not. Am Ende war es Tschipo der musikalische Hase – bei seinen Mitgeschöpfen eher als Drückeberger geltend – dessen Musik die Nachtgeister gnädig stimmt und schließlich zum ersehnten Wasser führt.

Was die Beteiligten aus dieser Geschichte gemacht haben, was die Zuschauer auf der großen Zeltbühne vorgeführt bekamen, überraschte. 120 Chorsänger sowie 30 Sprech- und Gesangsrollen füllten die Bühne. Lena Neurohr und Christian Rueß haben in ihrer Regie ganze Arbeit geleistet. Dazu gehörten auch die trockenen, auf schwäbisch geäußerten Kommentare der „Echse“. Ein Running Gag mit köstlichem Humor.

Eine 17-köpfige Musical-Band begleitete das Geschehen. Zu ihr gehören neben elf Schülern auch ehemalige Zöglinge der Schule, sowie aktive Lehrer und die Ehefrau eines Pädagogen.

Temperamentvoll, zugleich exakt und mit einer beeindruckenden Übersicht, führte Lehrer Alexander Dreher durch die Aufführung. Standing ovations verabschiedeten Schauspieler und Musikanten. Mit diesem Musical hat sich die Eugen-Bolz-Schule selbst ihr schönstes Geschenk gemacht.