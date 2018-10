Eskei83 und Peter Pux spielen im Prisma

Das Jugendkulturhaus Prisma steht zu Beginn der Herbstferien wieder unter Starkstrom. Mit einem laut Pressemitteilung hochkarätigen Musikprogramm bietet das Prisma am Freitag, 26. Oktober, und Samstag, 27. Oktober, Musik für Jugendliche und Junggebliebene.

Eben noch als Tour-DJ der Fantastischen Vier unterwegs, ist der Elektro-DJ und Produzent Eskei83 als Topact am Freitag in der Kurstadt zu Gast. Nach Hamburg, München und Stuttgart legt Eskei83 in Bad Waldsee seinen vierten Stop ein, bevor ihn seine aktuelle Tour nach Johannesburg und Moskau führt, geht aus der Pressemitteilung hervor. Um den Abend anzuheizen, starten an diesem Abend die Waldseer DJs Maximal und Noisy AF. Die beiden sind über Oberschwaben hinaus beliebte und gefragte Elektrokünstler.

Mit einem anderen musikalischen Genre und doch mit einem ebenso kraftvollen Highlight wartet der Samstag im Prisma auf. Der Sänger und Songwriter Peter Pux mit Band wird sein Publikum mit Bühnenleidenschaft und seiner besonderen Stimme berühren – mal nachdenklich, mal laut, mal fröhlich leicht, heißt es in der Ankündigung. Peter Pux und seine Mannen kommen aus unserer Gegend, dem Bodenseer Hinterland, und sind mittlerweile deutschlandweit begehrt.

Passend zu den Starkstromtagen lassen zuvor die Vollblutmusiker Jorgo, Calvin, Lucas und Vinzent mit ihrer Alternativrockband „Voltkid“ die Spannung steigen und die Funken sprühen. Spätestens seit dem diesjährigen Waldstock und der Ravensburger Musikwoche ein Muss für Waldseer Rockmusikfans.

Vergünstigter Kartenvorverkauf endet am 25. Oktober

Der vergünstigte Vorverkauf hat bereits begonnen und endet am Donnerstag, 25. Oktober. Eintrittsbändel können zu den regulären Öffnungszeiten im Prisma erworben werden. Das Prisma weist Eltern ausdrücklich darauf hin, dass unter 14 Jahren kein Einlass besteht (außer in Begleitung eines Elternteils). Ein Partypass oder ein unterschriebenes Blatt ist nicht ausreichend für Kinder und wird nicht akzeptiert. Die Verantwortung hierfür liegt wie auch der Aufenthalt im öffentlichen Raum vor dem Jugendkulturhaus bei den Eltern oder Erziehungsberechtigten.