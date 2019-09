Seit März 2019 hat der Chor Reutissimo einen neuen Chorleiter. Nachdem der Chor seit August 2018 durch Interimschorleiter Joachim Zitzmann vertreten wurde, konnten sie den Thüringer Thomas Möller (Foto: privat) verpflichten. Am Sonntag, 29. September, haben die Bürger von Reute, Gaisbeuren und Bad Waldsee um 18 Uhr die Möglichkeit, ihn näher kennenzulernen, wenn der Chor Reutissimo mit dem Chor Ton in Ton ein Gemeinschaftskonzert im Dorfgemeinschaftshaus in Gaisbeuren gibt. SZ-Mitarbeiterin Steffi Rist hat mit ihm gesprochen.

Herr Möller, Sie haben eine bewegte und lebendige Musikgeschichte hinter sich. Viele Stationen im In- und Ausland prägten Ihren Weg. Wie sind Sie nach Oberschwaben gekommen und was hat Sie an der Aufgabe in Reute-Gaisbeuren gereizt?

Nachdem ich in der Zeit von 2007 bis 2019 meine beiden Kinder allein großgezogen habe, verschlug es mich Mitte 2018 nach Überlingen an den Bodensee. Hier fühlte ich mich wohl und aufgehoben. Nach der Elternphase, die einen Karriereknick zur Folge hatte, konnte ich mich wieder voll und ganz meinen vielfältigen Aufgaben widmen. Auch wenn ich viel vom Chor verlange und auch eine gewisse Strenge an den Tag lege, merke ich, dass der Chor mitarbeitet und bereit ist, alles zu geben.

Sie sind nicht nur Chorleiter bei „Reutissimo“. Sie haben ein vielfältiges Tätigkeitsfeld mit ganz unterschiedlichen Orten. Wie lässt sich das alles vereinbaren?

Zwei Tage in der Woche unterrichte ich in Regensburg an der Akademie der darstellenden Künste. Zwei Abende sind reserviert für die Chorleitertätigkeit beim Ton-in-Ton-Chor in Markdorf und Reutissimo in Reute. Weiterhin gebe ich selbst Liederabende und widme mich verschiedenen Dirigaten und Gesangsauftritten. Hierzu sind eine gute Organisation und Disziplin notwendig, dann lässt sich alles erreichen.

Am Sonntag steht das erste Konzert von Reutissimo auf dem Plan. Auf was dürfen sich die Zuhörer besonders freuen?

Es wird einiges Neues auf dem Programm stehen, was eine harte Probenarbeit mit sich brachte. Ich versuche eine gute Verbindung zwischen den Altersgruppen zu erreichen, sodass sich alle in den Liedern finden können. Man darf sich auf Lieder wie „Engel“ von Rammstein oder „Ich seh dich“ von Maybebop freuen. Die Moderation übernehme ich selbst.