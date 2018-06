Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) und die Genossenschaft Bad-Waldsee-Card veranstalten in diesem Jahr erstmals ein Weihnachts-Gewinnspiel für Kunden, die in den Geschäften vor Ort einkaufen. Kara Ballarin hat Oliver Hofmann (Foto: kab), Vorstand der Bad-Waldsee-Card, nach der Idee, dem Ablauf und den Gewinnen befragt.

Herr Hofmann, wie ist das Bad Waldseer Weihnachts-Gewinnspiel entstanden?

Es war eine spontane Idee, die beim monatlichen Treffen von HGV und Bad-Waldsee-Card entstanden ist. Die Geschäftstreibenden haben das Weihnachtsthema besprochen. Da der Weihnachtsmarkt nicht mehr in der Innenstadt stattfindet, waren wir ein bisschen im Zugzwang. Wir wollten den Kunden in der Vorweihnachtszeit etwas Gutes tun und sie gleichzeitig dazu bewegen, in Bad Waldsee einzukaufen.

Wie funktioniert das?

Das Weihnachts-Gewinnspiel basiert auf einem ähnlichen Prinzip wie das Punktesystem der Bad-Waldsee-Card. Der Kunde kauft in den Geschäften ein, die Mitglied im HGV oder der Bad-Waldsee-Card-Genossenschaft sind, und bekommt als Dankeschön eine Gewinnspielnummer auf einem Los. Der Kunde bekommt eine Loshälfte, das Geschäft behält die andere Hälfte mit derselben Nummer. Und Inhaber von der Bad-Waldsee-Card bekommen zudem noch Punkte für ihren Einkauf.

Wann gibt es die Lose?

Los geht es am kommenden Samstag. Lose gibt es für Einkäufe bis zum 20. Dezember. Dann sammeln wir die Lose in den Geschäften ein. Am 22. Dezember werden die Gewinner gezogen, die am 23. Dezember veröffentlicht werden.

Und was gibt es zu gewinnen?

Wir sammeln noch immer die Preise ein. Sie stammen aus den Reihen der Geschäftstreibenden, die mitmachen. Insgesamt sind es etwa 100 Preise im Gesamtwert von mehr als 4000 Euro. Zum Großteil sind es Gutscheine – die Erfahrung zeigt, dass die Kunden meist mehr davon haben als von Sachpreisen. Es gibt aber auch ein Wellness-Wochenende für zwei Personen und eine Übernachtung im Wohlfühl-Hotel für zwei mit Halbpension.

Welche Losnummern gewonnen haben, lesen Sie am Dienstag, 23. Dezember, in der Schwäbischen Zeitung sowie im Internet auf den Seiten von HGV und Bad-Waldsee-Card unter

einkaufen-in-bad-waldsee.debadwaldseecard.de