„Es scheint, als ob alle die Hoffnung verloren haben“

Die Situation der Geflüchteten in Griechenland hat sich in den letzten Monaten dramatisch verschlechtert. Auch die Projekte, die das in Bad Waldsee ansässige Global – ein Arbeitskreis für Menschenrechte, Asyl, Frieden, Umwelt und globale Bildung – unterstützt, sind in den Strudel von Gewalt und Zerstörung geraten. Der Vorsitzende Ulrich Bamann teilt folgendes mit:

„Im Zuge der angedrohten Grenzöffnung nach Griechenland durch die Türkei eskalierte die Gewalt im März besonders auf den griechischen Inseln Lesbos und Samos. Angeheizt unter anderem auch von deutschen Neonazis wurden Geflüchtete, ihre Unterstützer und Journalisten angegriffen. Unabhängige Hilfseinrichtungen wie das „Baobab-Community-Center“ auf Samos mussten nach massiven Angriffen geschlossen werden, weil die Sicherheit ihrer Gäste und ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht mehr gewährleistet werden konnte.

Auf dem Gelände der Hilfsorganisation „One-Happy-Family“ in Lesbos wurde am 8. März ein Brand gelegt, der das Schulgebäude zerstörte. Global reagierte schnell und spendete für den Wiederaufbau. Die Corona-Pandemie führte zu einem neuen Tiefpunkt in der Behandlung und Versorgung von insgesamt 40 000 Geflüchteten auf den griechischen Inseln: Zum Beispiel wurden die vom UNHCR (Hochkommissar der Vereinten Nationen für Flüchtlinge) bereitgestellten monatlichen Geldkarten aufgrund des Coronavirus mit wenig zusätzlichem Geld für Hygieneartikel aufgefüllt. Die Bewohner von Moria – zur Zeit circa 20 000 Menschen – haben jedoch seit Wochen keinen Zugang zu ihrer monatlichen Bargeldunterstützung, da sie die Geldautomaten in Mytilini wegen verhängter Quarantäne nicht benutzen dürfen. Geldautomaten neben dem Registrierungszentrum in Moria sind geplant. Aber bis sie installiert werden, bleiben die Menschen ohne Bargeld. Sie können das zusätzliche Geld, das angeblich jetzt verwendet werden soll, nicht beziehen und ihre normale monatliche Unterstützung für die Grundbedürfnisse zum Überleben steht ihnen nicht zur Verfügung, so Bamann.

Innerhalb von Moria gibt es zwei Geschäfte, die Geldkarten direkt annehmen. Es bilden sich mehr Schlangen, längere Wartezeiten für Lebensmittel und Hygieneartikel. Social Distancing sei hier ein Witz, so Global. Unter diesen erschwerten Bedingungen mussten die Helfer ihre Arbeitsweise völlig ändern. Eine Helferin berichtet: Zum Glück könne man das RIC Moria immer noch anfahren – sie verbringe die meisten Tage dort und liefere wichtige Dinge für die Helfer von One Happy Family und für andere, von denen sie wisse, dass sie in Not sind. „Obwohl unsere Hilfe natürlich nur ein Tropfen auf den heißen Stein ist – im Vergleich zu dem, was wirklich gebraucht wird.“ Die Helferin weiter: „Ich denke, das Wichtigste ist, dass wir eine Schulter zum Anlehnen sind, ein freundliches Gesicht und jemand, der unseren Helfern, unseren alten Besuchern und auch ihren Freunden zuhört. Wir erhalten ständig Anrufe und Botschaften von Menschen, die wie alle Menschen auf der Welt erhöhte Angstzustände erleben, aber natürlich in einer viel angespannteren und schlimmeren Lage sind als die meisten. Ohne die Möglichkeit Richtlinien zu befolgen, um zu verhindern, dass sie sich mit Corona anstecken.“

Oft könne man nur den Sorgen der Menschen zuhören und sie wissen lassen, dass man sich um sie sorgt. „Aber wenn wir helfen können, tun wir das natürlich auch.“ Indem man Medikamente für Menschen, die im Camp eingeschlossen sind, holen. Ihnen helfe, auf Griechisch erhaltene Botschaften zu verstehen. Kleidung von Attika mitnehme, damit sie an den heißen Tagen, die derzeit herrschen, nicht für den Winter gekleidet sind. Außerdem schreibe man Lebensläufe für sie – „und sei es nur, um ihnen einen winzigen Anflug von Positivität und einen Hoffnungsschimmer zu geben, dass ihre gegenwärtige Situation nicht für immer ist“.

Darüber hinaus nehme man Hygienepakete und Essensgutscheine für die Helfer mit und liefer zusätzliche Essenspakete für kranke Menschen. Man wasche einmal pro Woche Wäsche, nehme Bücher mit, die die Menschen lesen können und die sie dann weitergeben können, damit die Zeit schneller vergeht. Der Griechisch- und Englischunterricht habe nun online begonnen. Die Helferin weiter: „Ich war immer erstaunt über die Widerstandsfähigkeit und die positive Einstellung der Menschen hier, aber im Moment scheint es, als ob alle die Hoffnung verlieren und sich auf einer Abwärtsspirale befinden. „Ich versuche immer, positiv zu wirken, auch wenn ich nichts Positives zu sagen habe, zu lächeln, auch wenn das Einzige, worüber wir uns sicher sein können, ist, dass es nicht ewig so bleiben wird.“

Unter dem Schlagwort „Wir lassen niemanden zurück“ sammelt Global weiter Spenden zur Unterstützung unabhängiger Flüchtlingsprojekte in Griechenland und fordert mit anderen Organisationen die Evakuierung aus den unmenschlichen Lagern auf den griechischen Inseln.