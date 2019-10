Es kommt zu vier Sperrungen

Erschließungsarbeiten erfordern laut Stadt Bad Waldsee von Montag, 21. Oktober, bis voraussichtlich Freitag, 25. Oktober, im Bereich der Waldseer Stahlstraße Nummer 5 eine Sperrung für den Gesamtverkehr. Der Anliegerverkehr ist bis zur Baustelle frei. Aufgrund von Baumfällarbeiten im Schlosspark wird von Montag, 21. Oktober, 8 Uhr, bis Donnerstag, 24. Oktober, 16 Uhr, der Fußweg durch den Schlossparkt gesperrt. Außerdem muss der Parkplatz beim Wohnpark am Mittwoch, 23. Oktober, in der Zeit von 7 bis voraussichtlich 16.30 Uhr gesperrt werden. Am Samstag, 19. Oktober, wird in der Zeit zwischen 8 und 15 Uhr aufgrund von Baumfällarbeiten der Carlensteichweg zwischen Grüner Weg und Eichenweg für den Verkehr gesperrt. Und am Samstag, 19. Oktober, muss in der Zeit zwischen 7.30 und 15 Uhr aufgrund von Baumfällarbeiten der Ghauweg in Gaisbeuren zwischen der Landstraße und Am Anger für den Verkehr gesperrt werden.