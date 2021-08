Es gibt drei Wege zur Briefwahl

Gut einen Monat vor der Bundestagswahl informiert die Stadt Bad Waldsee über die Briefwahl. In diesen Tagen verschickt die Stadt die Wahlbenachrichtigungen an alle Wahlberechtigten. Danach kann jeder Briefwahlunterlagen beantragen.

Die Bundestagswahl am 26. September ist spannend, Fachleute erwarten eine hohe Wahlbeteiligung – vor allem wegen der Pandemie rechnen Behörden vor allem mit einer weitaus höheren Zahl an Briefwählern. Mit der Wahlbenachrichtigung, die in diesen Tagen in Bad Waldsee jeder in seinem Briefkasten haben sollte, können Wähler am Wahltag in das auf der Karte aufgeführte Wahllokal zum Wählen gehen oder im voraus Briefwahlunterlagen beantragen.

Die Stadtverwaltung weist darauf hin, dass jedem drei Wege offenstehen, um Briefwahlunterlagen zu beantragen: persönlich, schriftlich oder übers Internet. So kann jeder die Briefwahlunterlagen elektronisch über die städtische Homepage (https://www.bad-waldsee.de/info/bundestagswahl-2021/) beantragen. Für die Online-Beantragung ist die Angabe der auf der Wahlbenachrichtigung aufgedruckten Wahlbezirks- und Wählernummer erforderlich. Alternativ können Bürger den Wahlscheinantrag auch über den QR-Code auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung aufrufen. Die meisten Daten sind dort bereits hinterlegt, sodass Wähler nur noch Geburtsdatum und möglicherweise eine abweichende Versandadresse eingeben müssen.

Für den schriftlichen Antrag finden Wähler auf der Rückseite der Wahlbenachrichtigung einen Vordruck für die Beantragung von Briefwahlunterlagen. Diesen kann jeder ausgefüllt und unterschrieben im Bürgerbüro, Hauptstraße 12/1 abgeben, in den Briefkasten des Rathauses, Hauptstraße 29, einwerfen oder in einem ausreichend frankierten Umschlag zusenden.

Wer mag, kann die Briefwahl auch persönlich Bürgerbüro, Hauptstraße 12/1, beantragen. Dort ist sogar eine Wahlkabine vorbereitet für all diejenigen, die am Wahltag nicht da sind und gleich vor Ort die Stimmzettel ausfüllen wollen.