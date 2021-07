Es geht langsam bergauf

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Mitglieder von Spektrum K haben am vergangenen Mittwoch im Rahmen der Hauptversammlung ihre neuen Vorsitzenden gewählt. Überraschung gab es keine, Hans Ehinger und Roland Metzler haben sich für weitere 2 Jahre zur Verfügung gestellt und wurden von den Mitgliedern eindrucksvoll, da einstimmig, wiedergewählt. Zudem übernahm Wiltrud Fach das Amt als Schriftführerin (für Mario Pfob). Herr Andreas Huber als Kassenwart und die bisherigen BeisitzerInnen Eva Neumann, Marianne Jocham und Susanne Lorinser wurden in ihrem Ämtern bestätigt. Als Beisitzer in der Vorstandschaft sind neu hinzugekommen Franz Daniel Pfaff und Detlev Wendel, der sich schon bisher in der Pressearbeit des Vereins engagiert hatte.

Mario Pfob ist aus beruflichen Gründen nach zweijähriger Tätigkeit als Schriftführer zurückgetreten. Zuvor gab Andreas Huber einen Bericht über die Kassenlage, der Verein ist finanziell solide aufgestellt, auch Dank dem Engagement von Sponsoren und Spendern. Im Rechenschaftsbericht des alten und neuen Vorsitzenden Hans Ehinger wurde die schwierige Situation während des Jahres 2020 geschildert. So waren insgesamt zwölf Veranstaltungen geplant, vier wurden durchgeführt, die restlichen coronabedingt abgesagt bzw. verschoben. Wechselnde Vorgaben für Hygiene und Anzahl der Besucher haben vernünftige Planungen letztendlich unmöglich gemacht.

Die für dieses Jahr vorgesehen Theateraufführung, Shakespeare’s „Viel Lärm um Nichts“, wird nun endgültig auf das kommende Jahr verschoben, nicht zuletzt wegen fehlender Probemöglichkeiten. Darüber hinaus wird für das Stück noch ein geeigneter Aufführungsort innerhalb der Stadt gesucht, um so eine Verbindung zwischen Theater und mittelalterlicher Umgebung herzustellen. Auch das während des Stadtfestes geplante Kulturzelt wird auf 2022 verschoben, da es ja auch in diesem Jahr kein Altstadtfest gibt. Das Kulturzelt soll die Aufführungen wetterunabhängig machen – angedacht ist Kabarett, Musik, Poetry-Slam u. ä.

Gleichwohl geht es langsam wieder bergauf. So gibt es am 29.7.21 auf dem Bouleplatz, Klosterhof, ein Open-Air-Theater mit dem Comedy-Duo Hämmerle und Leibssle (Bernd Kohlhepp und Eckard Grauer) mit ihrem Stück aus dem Wohnwagen „Rückkehr der Tresenritter“. Aufführungen sind um 16.00 und 18.00 Uhr. Auch die Kultur-am-See-Veranstaltungen für den Herbst 2021 sind fertig geplant, der Vorverkauf beginnt allerdings erst ab Anfang September, damit die dann gültigen Coronaregeln entsprechend berücksichtigt werden können.