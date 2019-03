Es blüht wieder in Stadt und Ortschaften

8800 Stiefmütterchen läuten in Bad Waldsee das Frühjahr ein. Die Mitarbeiter der Abteilung Grünfläche des Städtischen Baubetriebshofs haben am Mittwoch allein auf der Hochstatt rund 650 der farbenfrohen Blumen gepflanzt, teilt die Stadtverwaltung mit. Weitere Frühlingsblüher wurden und werden in den kommenden Tagen im gesamten Innenstadtbereich sowie den Ortschaften für „Frühlingsgefühle“ sorgen. Im Bild (von links): Gerlinde Hepp, Axel Strehle, Ulrich Sproll und Hermann Peter.